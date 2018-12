Este domingo, Sol Pérez retuiteó un fuerte video relacionado con un perrito en su cuenta de Twitter con el cual asegura que no paró de llorar. Y tiene que ver con su duro cruce, por estos días con Lourdes Sánchez. "Entiendan que no es gracioso burlarse de la muerte de un perro. ¿Saben lo que es que se te esté muriendo y no poder hacer nada para salvarlos? De esto no hay que burlarse NUNCA", escribió la participante del Bailando.