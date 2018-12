Jueves 29. El programa se grabó el día anterior por el G20. Y en el Bailando

arrancó el folclore. La apertura estuvo a cargo del ballet Compañía Del Pampa, que realizo una demostración de malambo y boleadoras. Enseguida llegaron a la pista Lourdes Sánchez y Diego Ramos para hacer "Chacarera del rancho", de Los Nocheros, y no conformaron al jurado. Con el 0 de Polino incluido, alcanzaron apenas los 11 puntos. Y como la coach de la pareja, Vanesa García, se quejó de que no tenían en cuenta que uno de los integrantes de la pareja no era bailarín y que con otros participantes se conmovían ante eso, Tinelli le pidió que se quedara durante todo el programa para controlar como una especie de "quinto jurado".