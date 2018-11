"Es una vergüenza que estemos hablando de esta situación por unos inadaptados, es una vergüenza la imagen que se ha mandado al mundo. Esto no es lo que queremos. Pero no están dadas las condiciones. No hay igualdad de condiciones. Hay un equipo que fue agredido. Queremos que se juegue cuando haya igualdad de condiciones", dijo el dirigente en una entrevista con Fox Sports