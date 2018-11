—No tengo idea. Me parece que es una puerta, algo que se abre. Tampoco sé si va a ser la "e" la solución, la "x", el arroba, no sé. Me parece válida la pregunta, no creo de ninguna manera en ninguna concepción del lenguaje que tenga que ver con algo estructurado. No me parece que haya ningún organismo ni entidad que tenga que regular sino describir el lenguaje. El lenguaje es algo dinámico, tiene que ver con la comunicación, no es un hecho aislado de la comunicación. La gente se comunica y va cambiando sus necesidades de comunicación.