—Sí, pero esos son verdaderos. Esa parte de mi vida fue un mundo que yo no conocía, que sufrí mucho y que no lo quiero explorar más porque la verdad es que no lo supe manejar y no me gusta nada. Mi mamá me dice que me veía en la peluquería, qué sé yo, en las revistas. Esa parte no estuvo muy buena. Pero no es que me preocupe o no, no me gustó, no me pareció copada. Fui 'el novio de' (Juana Viale) durante un tiempo largo, ¿no?