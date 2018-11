"Y Luisito es una historia… Si yo te conté que no tenía para comer, si mi vieja iba a trabajar de mucama para poder comprarme un autito, si pasé hambre, si conocí una ducha a los ocho años. Me hice a través del esfuerzo, quise estudiar Sociología, no me dio la cabeza, tuve que salir a peinar, tengo una historia detrás de ese Luis. Aprendí con el tiempo a descubrir que si vos me decís Luis porque me conocés desde hace tiempo, de otra época, y sé qué me querés decir, me doy cuenta que está bien lo que me estás diciendo, está todo bien, para mí el nombre es anecdótico", comentó explicando.