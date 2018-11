—Con ellos no, pero situaciones incómodas en general sí. Antes se usaba hacerse el book de fotos para repartir el material, y pasaban muchas cosas. Gracias a Dios nunca me pasó nada grave pero me daba cuenta en aquel momento que no estaba bueno. Mi mamá estaba abajo esperándome, yo tendría 18 años, y el tipo me tocaba de manera rara solamente para ubicarme. Después me empezó a decir que "mejor que me saque, que me corra, que esto, que lo otro". En un momento se me acercó, me dio un beso en el cuello, una cosa medio rara. Yo bajé llorando. Nunca le dije nada a mi mamá porque uno tenía esa vergüenza. Yo en ese momento no dije: "Bueno, sí, esto suele pasar", sino: "Esto está mal". Calladita la boca. Y después de haberte hecho creer durante 20 años que eras una loca, después viene alguien que aquel día te había dicho que estabas híper sensible, que entendiste mal, y ahora te pone la mano en el hombro y te dice: "¿Sabés qué? Sí, estaba mal". Y uno vuelve con esa sensación de: "Viste que yo sabía que esto estaba mal". Por eso se vive como revancha. Pero no es revancha, es haber estado muchos años escuchando pavadas y una descalificación permanente.