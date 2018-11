Parta terminar, llegó la pareja de Soledad Fandiño y Nicolás Villalba, quienes bailaron al ritmo de "Look what you made me do", de Taylor Swift. La actriz se solidarizó con Flor Vigna en su pelea con Laurita, asegurando que ella hizo lo mismo muchas veces y "no tiene nada de malo". Con el punto que le quitó el BAR, pedido por Flor Peña, el equipo se fue con un total de 13. ¿El rating? Promedió 12.6, ganándole a los 10 puntos de la película Búsqueda implacable, de Telefe.