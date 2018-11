—A mí me preocupa mucho cuando digo algo, que me pasa todos los días y después digo: "Ay, qué boludez que dije", y no estoy tan de acuerdo conmigo. Pero si digo algo y el otro salta por algo que yo pienso honestamente, no me molesta: es lo que pienso. Hay algo que tiene que ver sobre todo con el mundo del laburo, que me parece que es tan dignificante e importante para un adulto: me parece terrible la falta de humanización ante alguien que queda sin laburo. Me parece de una tristeza enorme. Y desde ese lugar sí me afecta mucho. Ahora, los detalles de cuánta plata había o qué decía el cuaderno, no, no lo tengo, no focalizo mucho en eso. Pero sí me afectan mucho algunas decisiones que veo que se toman, y que me parecen poco humanas.