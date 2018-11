"Estaba llegando a la casa de Luis y Luciano, unos amigos míos, y de repente me abordó por mi ventana. Como no le abrí la puerta fue a la del acompañante y se metió. Me sacó de los pelos, me tiró al piso y mientras me apuntaba con el arma me decía: 'Te voy a quemar, hijo de p…'", contó a Teleshow Caprarola.