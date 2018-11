No obstante, además de sus atributos artísticos, la vedette hace gala de una figura envidiable. ¿Su secreto de belleza? "Me gusta tener un cuerpo natural y soy muy segura de mi misma, pero también me cuido. Entreno una hora todas las mañanas con un personal trainner. No hago dieta, pero mantengo una alimentación saludable a base de frutas, verduras, cereales y proteínas. Y la clave está en consumir cero harinas y muy poco alcohol, sólo una copita de vez en cuando…", confiesa entre risas.