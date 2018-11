Claro que para que él tuviera su propio Instagram, ella como mamá tuvo sus reparos: "No tiene acceso a las redes ni a los comentarios sino a través mío o de Barbie. Solo a través de mi celular, mi computadora o su hermana. A él solo no lo dejo, tiene ocho años y es muy chico y riesgoso. Sí, me divierte que lo tenga y si él se divierte, está muy bien".