No obstante, la One dejó entrever que le gustaría que el dinero de sus impuestos llegara a destino. "A mí la AFIP me saca mucho de lo que gano, pero si lo puedo ver reflejado en que la gente viva mejor, sería brutal. O en que no haya más chicos pidiendo… Si todo mi sueldo o una gran parte de lo que yo gano lo dejo para que le vaya bien a la gente de país, mejor. No me quiero quejar porque a mí me va brutal. Como ciudadana, yo cumplo con mis obligaciones y trato de entretener a la gente".