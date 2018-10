El sexto álbum de Queen fue un boom en los Estados Unidos aún antes que en Inglaterra. Grabado entre los estudios Basing Street y Wessex, News of the World está proporcionalmente dividido entre sus integrantes. "We Will Rock You", "Sleeping On The Sidewalk" y "All Dead, All

Dead" son de Brian May; "We Are the Champions", "Get Down, Make Love" y "My Melancholy Blues" son de Freddie Mercury; "Sheer Heart Attack" y "Fight From The Inside" son de Roger Taylor y "Spread Your Wings" y "Who Needs You" le pertenecen a John Deacon.