"Yo a diario me sensibilizo, estoy muy movilizada. Yo de por sí ya soy sensible, pero también estoy muy fuerte, muy agradecida, nunca en mi vida me sentí tan acompañada por la gente. Paloma, que no cree en nada, al ver tanto amor de la gente, tantas cadenas de oración por su recuperación, dijo 'al final voy a tener que creer en Dios', fue tan fuerte que eso me sostuvo y me encuentra en un momento de mucha emoción, agradecida y con mucha fe", agregó sobre cómo la encuentra este momento.