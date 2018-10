—No estoy enamorada. Obviamente, estoy sola hace mucho y de alguna manera el tiempo lo paso…Pero no estoy enamorada. Estoy abierta a conocer a alguien. Sé que no soy la misma que antes. La última relación que tuve me duró una semana, porque fue muy rápido el descubrir que no funcionaba. Lo que antes me podía durar dos años, ese abuso de "dame lo que quieras que yo me conformo", hoy no me funciona.