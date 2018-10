-Con ellos ya hace varios años que vengo participando. CeraXti arranca en 2011. En el primer año yo no estuve pero si participé desde el segundo año. En algunos casos doné dos cuadros, en otra oportunidad tres y los demás años un cuadro, como este año. Yo me contacté con ellos porque me parecía muy bueno lo que estaban haciendo ya desde sus comienzos, de juntar alimento para la gente que lo necesita. Y les dije que quería colaborar, que me dedicaba a hacer cuadros, que iba a inaugurar un mural en un colegio y que, a su vez, me gustaría participar y donar mi obra. Todos los años que se realiza me preguntan si quiero participar y mi respuesta es sí porque siempre voy a estar ayudándolos y compartiendo lo que sé hacer para que alguno que vaya el día del evento se pueda llevar una obra de arte. Ya saben que siempre que yo pueda voy a estar.