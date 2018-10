Titulado Camila, su álbum debut es un disco pop que contiene canciones y baladas con influencia latina. Se estrenó el 12 de enero de 2018 y debutó en el N°1 en los Estados Unidos con 119,000 unidades y fue álbum de oro, mientras que "Never Be the Same" fue lanzado como el segundo sencillo, convirtiéndose luego en su tercer top 10 de los Hot 100. "Havana" y "Never Be the Same" hicieron de Cabello la primera artista para encabezar las listas de éxitos de los 40 principales con los primeros dos singles de un álbum debut de estudio.