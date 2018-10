—No, estoy sola. Pero me siento acompañada por la gente. Antes, siempre me paraban en la calle para saludarme y pedirme fotos. Pero, ahora, se me acercan para decirme: "Estoy con vos, Anamá", "No dejes que te maltraten" o "Yo tampoco sé nadar". Es como que todo el tiempo me están dando fuerza. La solidaridad del público es increíble. El otro día, fui a lavar el auto y los muchachos me hicieron grabar un video para Polino en el que le decían que estaban conmigo… ¡Es de locos!