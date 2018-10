"Estoy con licencia, es por unos días, me tengo que dedicar un poco a cuestiones privada. Me tengo que dedicar a mi familia que necesita más tiempo de mí. Voy a extrañar todos estos días a LAM porque me encanta trabajar con Ángel, con sus comentarios te enseña y te da escuela. Siempre fui feliz", fueron algunas de las declaraciones de Nequi Galotti tras su salida de Los ángeles de la mañana (El Trece).