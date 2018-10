En el reportaje para el programa Agarrate Catalina, de La Once Diez, Raggi era "insegura" cuando iba al colegio. Y por esas mismas características: "Era alta y muy desgarbada, medio alambre —recuerda—. No me sentía fea, pero salía del típico cuerpo que tenían mis compañeras. Y no lo vivía con alegría: prefería tener un cuerpo mas redondeado". Además, surgía otro inconveniente que yo: "Quería (novios) que fueran más altos que yo, y escaseaban…", bromea, entre risas.