Musa de su amor, lo inspiró a escribir numerosos temas como 2000 Light Years Away, Private Ale, Westbound Sign, When I Come Around, Redundant, Worry Rock, Scattered, Poprocks & Coke, Church On Sunday, Do Da Da, Dry Ice, On The Wagon, Minnesota Girl, Last Night on Earth, When It's Time, Sweet 16 y Missing You, entre otras tantas.