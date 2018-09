View this post on Instagram

✨ RICO, SANO Y VEGANO ✨ Llegó el diaaaaaaa! A partir de hoy mi LIBRO va a estar disponible en TODAS LAS LIBRERÍAS de ARGENTINA! 💖 Me guardé este secreto hace ya casi 9 meses, no sé como aguante tanto no decírselos (ni haberles mostrado todas las recetas que preparé!). Fue un proceso bellísimo que compartí con un equipo increíble, aunque también (como todo) tuvo sus altos y bajos. Les confieso que nunca pensé que iba a hacer algo tan importante. Fue todo una gran sorpresa para mí! Al principio tenía muchísimas dudas y no me creía capaz, pero hice oídos sordos a todos mis cuestionamientos y realmente fue una de las mejores desiciones que tomé. Lo que ven en la foto es mi proyecto más grande. Este libro que ven acá 👆🏼 fue hecho con mucho AMOR, contiene información sobre la dieta vegana completa (recibí la ayuda de la mejor @beautyfreak.room ), todo tipo de recetas, mi historia y muchísimo más! ✨ Aunque suene muy cliché es real: ustedes con el amor que me demuestran cada día lograron que esto sea posible. No puedo expresar con palabras lo feliz que me hace estar compartiendo este post, realmente nunca pensé que iba a poder hacer un libro, y menos con una editorial tan grosa como @planetadelibros 🖤 Esta experiencia me demostró que todo llega a su tiempo, que si ponemos toda nuestra energía en algo lo más probable es que SUECEDA y que los sueños (posta) se hacen REALIDAD cuando trabajamos por ello. No hay nada más poderoso que la mente y el poder de cada uno de nosotros. GRACIAS POR HACER QUE ESTO SEA REAL 🙏🏼 Martina Ciano . #vegan #govegan #veganrecipes #vegancommunity #bestofvegan #veganfood #veganfoodshare #vegansofig #vegano #eeeeeats #health #healthy #healthyrecipes #fit #fitness #libro #motivation #fitrecipes #recipes #veganfitfluencer #nutricion #breakfast #blog #blogger #lifestyle #cleaneating #happy #ricosanoyvegano #veganism