Bruzos coincide: "A mí no me pidan que condene a Luis, no me pidan que diga 'qué hijo de puta este tipo'. La verdad es que no. Es que no puedo porque yo hablé con él, lo conocí y sé cómo amaba a su hermana. Puedo no estar de acuerdo con la decisión que tomó, porque obviamente uno nunca está de acuerdo con la muerte. Pero no me pidan que lo condene".