–Cuando vino Rodrigo Vila, el director, y me propuso hacer esta historia tan personal sobre un planeta destruido, que tiene que ver tanto con lo climático, sentí que era un mensaje muy poderoso. Me convenció rápidamente con el guión que me envió. Y mi interés tuvo que ver también con la manera de abordarme que eligió. Sentí que, además, la historia que cuenta -de

un modo tan metafórico y surrealista- estaba muy bien escrita. El último hombre me atrapó desde el comienzo.