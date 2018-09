Sin embargo, Ronnie Arias manifestó su disconformidad con 100 días para enamorarse y con la manera en la que se trata la historia del personaje de Lanata: "Está contada de una manera tan brutal… No me gusta. La tira empezó como una comedia, giró a culebrón y ahora es una cosa rara que no termina de ser una cosa ni la otra".