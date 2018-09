Vicky, sin embargo, no quiso hacer mucha referencia al padre de la criatura, el financista Javier Naselli, quien reside en Nueva York. "Estoy muy bien. Pero él trabaja en un banco privado y no quiere que diga ni su nombre. "Si abro la boca, después tengo problemas yo", aseguró. Pero, ante la insistencia de Alessandra, Vicky contó que con su marido se conocieron por obra del destino. "Estábamos en Punta del Este, fuimos a comer un asado y bueno… El que me busca me encuentra!. Porque yo te juro que no miro a nadie. Voy por la vida con mi gente, disfruto, y me gusta pasarla bien. Pero no voy de levante. Nunca estuve de levante. Yo busco amigos, buena onda. Y algunos me buscan y otros no. Este me buscó y me encontró", explicó.