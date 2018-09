Y entonces, en aquel reportaje, Gómez Bolaños esgrimía sus argumentos ante Abrevaya y Guinzburg. "El heroísmo no consiste en carecer de miedo, sino en superarlo. Aquellos no tienen miedo: Batman, Superman son todopoderosos, no pueden tener miedo". Pero en cambio, su personaje sí. Y lejos de ser su punto débil, es aquella su gran virtud. "El Chapulín Colorado se muere de miedo: es torpe, débil, tonto, etcétera", enumeraba Chespirito.