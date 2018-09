—¿La idea es tratar de eliminar los escándalos y darles más lugar a los sueños y los bailes?

—Queremos que sea un programa picante pero con mucha participación de los bailes, lo sueños y la producción. De hecho, los primeros cinco ritmos son fuertes en cuanto a la producción: disco con cantantes, aquadance, salsa de a tres, ritmo libre y nado sincronizado. Pero más allá de eso, si surge alguna discusión por un puntaje, no queremos que se vaya de lugar. No vamos a fomentar la violencia. No queremos violencia verbal, no lo voy a permitir porque no está bueno.