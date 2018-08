"Para mí, hoy somos otra pareja, somos dos personas diferentes. Para nosotros es una fase que murió. A veces contar un problema te sirve para que la gente te haga entender que eso no es normal, que no está bien. Todo lo que se contó públicamente también sirvió para que cambiemos. Cuando hay una relación tóxica es difícil erradicar los malos hábitos, y si bien fue complejo para los dos, cuando hay amor no lo pensás dos veces", afirmó ella con respecto a los episodios de violencia del pasado.