En 2014 Gérard Depardieu reconoció que bebía entre 12 y 14 botellas de vino por día. "Es triste, muy triste. Es una gran tristeza darse cuenta de que eres adicto a algo", confesó y agregó que no estaba de acuerdo con recibir ayuda o realizar un tratamiento: "Alcohólicos Anónimos es una mierda. Me dan ganas de beber hasta morir: 'Buenos días, me llamo Gérard, he bebido 13 botellas de vino tinto, tres botellas de pastis y tres de whisky'. Puede que eso ayude a alguna gente, pero su problema no es el alcohol: es la mierda y la soledad. Y que son narcisistas, porque lo cierto es que cuando se interesan por ti, eres feliz".