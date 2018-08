La furia de Natalia Oreiro luego de su caída en los Kids' Choice Awards: "Los bolu... son los que..."

La cantante y actriz se quejó por el golpe que sufrió durante la entrega de premios del pasado sábado. "Yo no me tropecé, me caí a un agujero de un metro y medio, ¡me podría haber matado!", sentenció