"Yo soy zapatero y trabajé toda mi vida con bolivianos. ¿Cómo no los voy a querer? Pero también es bueno que uno no tenga miedo de decir lo que piensa cuando algo no está bien. Evo Morales es un tipo que dice una cosa y después hace otra. Y a mí me chupa un huevo que me puteen, pero yo no estoy en contra de los bolivianos: estoy en contra de Evo. Él no quiere tener gente en la frontera, pero lo que se está haciendo es un trabajo para que no entre la droga", explicó Acosta.