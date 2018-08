El tema se llama Cómo saber y es una versión en español de la canción How will I Know, de la cantante sueca Jessica Folcker. "Cuando decidimos que una personalidad me acompañara en este video, elegimos a Mariano Martínez. Por un contacto en común, le enviamos la canción y la idea del video clip. Y tuvimos la suerte que le encantó el tema y al ratito nos dijo que sí", dijo Vico.