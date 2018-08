"La verdad que él ni se enteró, si lo ves por ese lado qué mejor forma de morirte que no enterarte. Pero bueno, eso fue el 25 de octubre del año pasado y él cumple años el 7 de agosto, mi hija cumple el 8, siempre brindábamos, festejábamos juntos. Y la historia que me liga, que lo ligaba al Gordo, como le decíamos, con ustedes, es que era muy fanático de Basta, y si bien era un tipo muy generoso con los amigos y con todos no enganchaba con cuestiones solidarias, porque no confiaba. Y se había enganchado mucho con la misión solidaria y hacía tres, cuatro años que iba, llevaba, y este año cayó 7 de agosto. Tenía toda la ropa, todas las cosas de él y decía qué hacemos con esto, y qué hice, llevé todo lo que tenía", continuó el relato.