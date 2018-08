"Cuando uno lucha por ganar derechos siempre hay una resistencia importante, y sobre todo hay una resistencia por parte de aquellos que no van a utilizar esos derechos. El aborto clandestino, que es una realidad, es algo que vos podés elegir verlo, no verlo, hacerlo o no hacerlo, pero a nadie le va a cambiar la vida si mañana sale la ley y elige no hacerlo, la gente va a seguir viviendo de la misma manera, nadie te está obligando a hacer algo que no querés o que no sentís. Si mañana la ley no sale, nada se habrá modificado, si la ley no sale no gana nadie; en cambio, si la ley sale, salen de la clandestinidad tantas mujeres que hoy mueren. Me parece que tenemos que dejar de barrer abajo de la alfombra", analizó, para luego referirse a la posición de las provincias en general, y de Salta, de donde es oriundo su pareja, en particular.