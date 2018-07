Su lista de Premios Grammy comenzó en 1998 con el premio a la Mejor Interpretación Latina/Tropical con su éxito "Contra La Corriente", seguido por el primer Grammy Latino otorgado a La Canción del año en el 2000 con "I Need To Know (Dímelo)". Impulsado por este éxito, logró la posición de triple Platino en Estados Unidos. En 2005 recibió dos premios Grammys: uno por "Amar Sin Mentiras" como Mejor Álbum de Pop Latino del Año y otro por "Valió La Pena" como Mejor Álbum Tropical del Año.