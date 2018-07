A través de su cuenta de Instagram, la nutricionista publicó una foto junto al periodista y comenzó el posteo: "No puedo darte soluciones para todos los problemas, ni tengo respuestas para todas tus dudas o temores. Pero puedo escucharte y buscarlas contigo. No puedo cambiar tu pasado ni evitar que te tropieces, puedo ofrecerte mi mano para que no te caigas".