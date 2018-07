Durante el segundo día, miles de personas se reunieron desde temprano para ver a artistas como Catfish And The Bottlemen, French Montana, Dua Lipa y Stereophonics que fueron los encargados de calentar los escenarios del festival. Antes del gran cierre, el ex- Oasis Noel Gallagher hizo su paso por el Main Stage 2 con sus High Flying Birds e impuso su inconfundible sello britpop, lleno de distorsión y estribillos memorables.