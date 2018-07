—Y bueno, cuando me levanto me miro al espejo. Yo, llorando, le decía: "¿Por qué me pegaste? ¿Por qué me pegaste?". Él hace como que se va y yo me vuelvo a acostar. En verdad él fue a agarrar un cuchillo de la cocina y se me sube arriba y me dice que si yo no estaba con él, no iba a estar con nadie y me apuntaba con el cuchillo, ¿viste? Yo le decía: ""Por favor, no me hagas nada, por favor, te lo pido, andate, andate, ándate". Tira el cuchillo y se va. Se cruza con mi papá, que le dice: "Loco, ¿vos le pegaste a mi hija?". "No, no, Congo", porque así le dicen a mi papá. Y se va rápido. Cuando mi viejo viene a mi pieza yo tenía la luz apagada, no lo quería mirar, a ninguno de los dos, ni a mi mamá ni a mi papá. No los quería mirar, no los quería mirar, no los quería mirar… "Bueno, hija, contame qué pasó", me dice. Me abrazaba y yo lloraba: "No, nada pá, nos peleamos". Y en una le dije: "Bueno, mirá, me pegó". Me vio todo el ojo morado, hinchado, tenía la marca acá arriba, el ojo morado mal, pero re mal. Mi viejo se puso como loco y dijo: "¿Por qué?". Y no sé qué. Y bueno, como que fue un re quilombo.