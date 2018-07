Sin embargo, aclaró que, a su entender, por la relación que tiene su marido con los simpatizantes quemeros, no pasaría algo así en su caso. "El vínculo que tiene Pato con Huracán es muy fuerte, sería raro no verlo a Pato en Huracán. Él estuvo en el 2009 y sin embargo se le terminó el contrato, se fue a jugar a otro lugar y los hinchas, más allá de la bronca de no tenerlo en su equipo, no tuvieron esa reacción. Yo no creo que se le pondrían en contra", concluyó al respecto esta paulista de 35 años.