Género: Acción

Protagonistas: Neve Campbell, Dwayne Johnson

Dirección: Rawson Marshall Thurber

Clasificación: +13 (con reservas)

Duración: 102 minutos

Sinopsis: El ex líder del equipo de rescate de rehenes del FBI y veterano de guerra, Will Ford, ahora evalúa la seguridad para diversos rascacielos. En una misión en China, él encuentra al edificio más alto y seguro del mundo completamente en llamas, por lo cual ha sido incriminado. Huyendo de quienes lo buscan, Will debe encontrar a los responsables, limpiar su nombre y de algún modo rescatar a su familia que se encuentra atrapada dentro del edificio.por encima de la línea de fuego.