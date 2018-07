Las fotos de la casa de Rocío Gancedo antes de su muerte: su familia no cree que se haya suicidado

A más de siete meses de su muerte, la Justicia no determinó si la ex "Gran Hermano" se quitó la vida. Desde el circulo íntimo de la modelo le aseguraron a Teleshow que no creen en la hipótesis de suicidio