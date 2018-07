"Gracias a Dios, mi hermano de la vida, como yo así lo llamo a mi médico personal y a quien le debo todo, Agustín Ali, se dio cuenta enseguida, me internó en la Clínica Zabala y me puso en manos de Fernando Abdala (cirujano de tórax) y todo su equipo, quienes fueron los que llevaron adelante la operación y para quienes no tengo más que palabras de agradecimiento eternamente", agregó el ex participante de Gran Hermano Famosos, quien hizo extensivo el agradecimiento "a todo el personal de la clínica, que me trataron súper bien y me hicieron sentir muy contenido siempre y en todo momento".