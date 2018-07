La lista de temas se basó en Flicker, su primer y único disco solista (On The Loose, Paper Houses, The Tide), aunque no faltaron los guiños a One Direction. Fool's Gold fue aplaudida a más no poder y para cuando sobre el último tramo sonó Drag Me Down, ya no había 4G que aguante tanta story en Instagram. El fandom estaba en llamas. Fue muy bien recibida la versión pop rock de Crying in the Club, de Camila Cabello, pero fue una revelación cuando interpretó Dancing in the Dark de Bruce Springsteen.