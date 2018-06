"Primero no quería hacerlo público, tardé tres años en contarlo porque no quería compartirlo. A mí mamá le dije después de un año. Pero una vez me invitaron de la FUCA, la Fundación Cáncer, a hacer un desfile, y ahí hice el click", reconoció en diálogo con Por si las moscas, el ciclo que conducen Moskita Muerta y Nilda Sarli por La Once Diez/Radio de la Ciudad.