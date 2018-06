"Está claro que me gusta y me siento increíblemente bien. Me gusta como mujer y es hermosa en su forma de ser. La paso bien con ella y va más allá del físico y la edad. Tiene que ver con cómo te sentís con alguien y ella me hace sentir muy bien, y yo a ella también", había dicho el conductor de Animales sueltos cuando habló de su pareja.