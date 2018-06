Andrés Nara: "Me gustaría tener una conversación de padre a hija con Wanda"

Además, el padre de la modelo afirmó que Maxi López "no deja de ser el padre de mis nietos y hay que darle el lugar que se merece" y que cuando su hija inició su relación con Mauro Icardi no confiaba en que iban a durar tanto. "La veía como mucho más volátil, pero me equivoqué", confesó