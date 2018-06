Género: Recital

Dirección: Tom Kirk, Jan Willem Schram

Clasificación: AC

Duración: 100 minutos

Sinopsis: Muse, la banda mundialmente conocida, ganadora de diversos discos de platino y galardonada en múltiples ocasiones, se embarcó en la ambiciosa gira "Drones World Tour" en 2015-2016, con más de 130 conciertos alrededor del mundo. Conocida por llevar la producción escénica a otro nivel, en la gira vimos a la banda actuar desde el centro de un escenario circular, cuyo diseño y configuración ofrecían a los fans una experiencia sensorial audiovisual de 360º. Asimismo, en todo momento había drones sobrevolando el escenario y planeando entre el público, junto con proyecciones gigantes que interactuaban con los miembros de la banda sobre el escenario. Además, este espectáculo contaba con LEDs y lásers que complementaban a la perfección el celebrado repertorio de la banda. Entre las canciones más conocidas que tocó la banda se encuentran Psycho, Madness, Uprising, Plug in Baby, Supermassive Black Hole y Knights of Cydonia. En una combinación de distintos conciertos, la película incluye efectos especiales nunca antes vistos y nos presenta a la banda de una manera diferente en la introducción. El New York Times describió la experiencia en vivo de Muse como "un continuo efecto bola de nieve, que alcanza un pico después de otro; es todo lo que promete un concierto de Muse, usando todos los medios a su alcance". La banda se encuentra en su mejor momento, creando una experiencia tan inolvidable para los fans que merece ser vista en la gran pantalla.