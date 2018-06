Y continuó: "¿Se supone que por no ser 90.60.90 debería taparme? ¿No gustarme, no sentirme sexy o mostrarme? ¿Quién nos hizo creer eso? ¡Olvídenlo! Me amo tal y como soy y al que no le guste dos besitos y que se quede con el vuelto. Que nadie te diga cómo ser, cómo vestir ni cómo actuar. No permitas que la sociedad te imprima estereotipos irreales de belleza y se ría de tus inseguridades. ¡Sé fuerte!".